【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズが、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を11月19日にリリース。発売に先駆けて11月10日より、本作収録の「神様からの贈り物」のライブバージョン音源が全国ラジオにてオンエア開始される。 ■「神様からの贈り物」は、桑田佳祐が日本の芸能（エンタメ）へのリスペクトを込めて制作した楽曲 『LIVE TOUR 2025「THANK Y