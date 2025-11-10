名古屋グランパスは10日、古矢武士強化部長が今シーズンをもって契約満了となることを発表した。また中村直志アカデミーダイレクターが強化部副部長を兼任することも併せて発表した。名古屋はJ1残留が確定したものの、現在残留圏ワーストの17位に位置している。古矢氏は2023年から強化部長を務めていた。中村氏は01年から14年まで名古屋一筋でプレーし、現役引退後はクラブのホームタウングループを担当。サッカースクールコー