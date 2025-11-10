火災から命を守ってもらおうと、岡山県内の消防士が住宅用火災警報器の点検を呼びかける啓発活動が行われました。 【写真を見る】消防士が「住宅用火災警報器」の点検を呼びかける11月10日「イイテンケンの日」に合わせて【岡山】 きょう、11月10日の「イイテンケンの日」に合わせて実施されたものです。 岡山県内すべての消防本部の消防士など約30人が参加し、「年に1回以上は住宅用火災警報器の点検を」と呼びかけました。