劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀 劇団☆新感線の45周年興行・秋冬公演『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』の東京公演が11月9日(日)に新橋演舞場で開幕した。12月4日(木)には全国の映画館でライブビューイングが開催される。 『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』は劇団☆新感線45周年記念公演。座付作家・中島かずき書下ろしによる、歌舞伎の名シーンをリスペクトした劇中劇の数々が、主宰