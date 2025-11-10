フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年11月10日（月）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 108 - 111 デトロイト・ピストンズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対デトロイト・ピストンズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。