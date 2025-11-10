JR越後湯沢駅近くのホテルの駐車場で、宿泊客がクマに襲われケガをしました。軽傷だということです。 警察によりますと、ケガをしたのは県外に住む30代の男性で、越後湯沢駅近くのホテルに宿泊していました。 男性は7日午後9時30分ごろ、外出先から1人で歩いてホテルに戻る際、駐車場で出くわしたクマに襲われたということです。男性は左腕を噛まれるなどして病院に搬送されましたが軽傷です。 クマは体長1mほどで、近くの