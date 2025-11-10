SEAMOが、11月8日に地元・名古屋ダイアモンドホールで行われた全国ツアー＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜＞の初日公演にて、ニューアルバム『From Now to Then』 の発売と、愛知・Zepp Nagoyaでの追加公演開催をサプライズ発表した。◆SEAMO 画像この日のチケットはソールドアウト。20周年ツアーの幕開けを飾るステージに集まった満員の観客を前に渾身のパフォーマンスを披露する中、「素敵なお知らせがありま