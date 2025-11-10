黄川田沖縄北方相が北海道根室市から北方領土を視察した際、「一番外国に近いところ」と発言したことに対し、木原官房長官は黄川田沖縄北方相を注意したことを明らかにしました。黄川田沖縄北方相は、今月8日、北海道根室市の納沙布岬を訪れ、北方領土を視察した際「一番外国に近いところ」と発言していました。木原長官は10日の会見で、黄川田沖縄北方相に「日頃の言動に一層、緊張感を持つように注意した」と明らかにしました。