20回目を迎えた世田谷246ハーフマラソンが、11月9日に駒沢オリンピック公園陸上競技場をスタート・フィニッシュとして開催されました。冷たい雨が降るあいにくの天候となりましたが、箱根駅伝を目指す多くの大学生ランナーが出場し、健脚を競いました。圧巻の走りを見せたのは、創価大学の山口翔輝選手（2年）でした。山口選手は1週間前に行われた全日本大学駅伝で最長区間の8区(19.7?)を担い、区間6位で走り、チームのシード権獲