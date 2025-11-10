À±Ìî¸»¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤­¤É¤Þ¤ê¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À±Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£¢¡±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¥í¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£À±Ìî¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡È808¥¹¥¿¥¸¥ª¡É¤òË¬¤ì¤¿Æ±±Ç²è¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¤ÈÆá¿ÜÅÄ½ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì