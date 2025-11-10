Ryosuke Yamadaが、初となるCDシングル「Blue Noise」を2026年1月14日にリリースすることを発表した。本作は、1stフルアルバム『RED』を経て、表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作になるという。グループとはまた異なるソロ作品だからこそ実現できる1曲の中に凝縮されたドラマ性を追求したボーカルワークに注目して欲しい。各盤共通で収録されるカップリング曲「