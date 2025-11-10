【モデルプレス＝2025/11/10】元乃木坂46の清宮レイが2025年11月10日、自身のInstagramを更新。芸能事務所「マシットスター」への所属を発表した。【写真】22歳・元乃木坂46、セーラー服姿で美脚披露◆清宮レイ、事務所に所属「この度、株式会社マシットスターに所属となりました」と報告した清宮は「信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。精進して参ります」と心境をつづった。清宮は2024