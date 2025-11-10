年齢を重ねると、気づけばウエストのくびれが消え、“体が四角く見える”と感じる人も多いはず。その原因は、背中や太もも、股関節まわりの筋肉が硬くなり、体のラインを支えにくくなることにあります。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリガアーサナ】。お腹・背中・太ももを同時に伸ばせる動きで、体幹をしなやかに整えながら“寸胴体型”をリセット。引き締まった体へ導きます。寸胴体型の原因は“体のかたさ”にあり