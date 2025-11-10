山形県酒田市は10日、クマ3頭を自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」で駆除した。同市米島の八坂神社の近隣住民から「柿の木に登っている」と110番があった。けが人はいない。市によると、現場に駆け付けた市職員らが木の上にいるクマ2頭を確認したが、その後計3頭いることが分かった。市は午前9時35分ごろに駆除した。クマは成獣1頭と幼獣2頭で、親子とみられる。