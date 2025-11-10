歌手の工藤静香さん（55）が2025年11月10日、俳優の後藤久美子さん（51）とのツーショットをインスタグラムで披露した。コメント欄では、「お二人とも綺麗」「美しさが際立っています」などの声が寄せられている。「仲良しなんですね〜」工藤さんは10日、後藤さんとハグする写真などを投稿。「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と書き出し、「日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何