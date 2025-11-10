ドジャースの地元日刊紙オレンジカウンティレジスターは９日（日本時間１０日）、今オフの動きを解説する記事を公開した。Ｂ・プランケット記者は「ドジャースには、オフシーズンに入った時点でおおむね安定したロースターがある」と指摘。契約満了の三塁手、Ｍ・マンシーの球団オプションも行使済みで、投手と野手の中核メンバーが確定しているとした。補強ポイントはブルペンとユーティリティー枠という限定的なものになる