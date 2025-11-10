８日、３５キロのレースに臨む選手ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月10日】中国福建省の武夷山リゾート区で8日、第10回武夷トレイルレースが開かれた。100キロ、60キロ、35キロ、20キロ、10キロとジュニアトレイルランのコースがあり、全国から集まったランナー1万2千人余りが参加した。８日、１００キロのレースに臨む選手ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）８日、６０キロのレースに臨む選手ら。（武夷山