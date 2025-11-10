インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、オーダースーツ専門店「ノワールブラン」と共同で調査した「スーツにこだわりがありそうな男性有名人」ランキングを紹介しています。【1〜10位は？】意外な男性がランクイン？コレがランキング結果です！調査は、10月17〜24日にかけて全国の男女にインターネットで実施。ランキングなどは、1000サンプルの有効回答数をもとに作成。3位は俳優の阿部寛さんでした