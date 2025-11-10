ウェスティン ルスツリゾートが、冬の「シーフードプロモーション」をスタート。「〜Ocean to Table〜」をコンセプトに、海鮮を使った新メニューが登場します！ ウェスティン ルスツリゾート「シーフードプロモーション」 期間：2025年12月1日（月）〜2026年3月31日（火） ウェスティン ルスツリゾートが、北海道の海鮮などを使った魅力的なメニューを提供する「シーフードプロモーション」を展開。ホテル内