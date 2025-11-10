11月11日の介護の日に合わせて、介護や認知症に関する無料の電話相談が行われています。福岡市博多区の福岡県民主医療機関連合会では、10日午前10時から、ケアマネジャーや社会福祉士が、介護や認知症に関する電話相談に応じています。相談者からは、介護の具体的な方法や認知症の親の財産管理などについての相談が寄せられているということです。電話相談は無料で、10日午後4時まで受け付けています。電話番号は0120-110-45