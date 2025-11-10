全国でクマの被害が相次ぐ中、10日朝も富山県や山形県でクマが出没し、「緊急銃猟」で駆除されました。【画像】クマが出没した住宅の様子午前7時半ごろ、富山県砺波市で「クマを目撃した」などと複数の住民から110番通報がありました。警察などによりますとクマは約1mの成獣で、住宅の敷地内にある納屋に居座りました。その後、地元の猟友会が「緊急銃猟」を実施し、納屋の窓から2発を発砲してクマは駆除されたということで