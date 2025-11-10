先週の台風25号の上陸で大きな被害があったフィリピンで、今度は台風26号が上陸しさらなる被害が懸念されています。【画像】台風26号の今後の動きフィリピン当局によりますと9日、台風26号の上陸に備えフィリピン全土で避難が呼びかけられ、130万人以上が避難したということです。現地メディアは、これまでに少なくとも2人が死亡したと報じています。ルソン島では10日、学校や政府機関の閉鎖が決まっているほか、多くの航空