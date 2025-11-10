天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、来週のラオス訪問を前に、昭和天皇が埋葬されている武蔵野陵を参拝されました。【画像】愛子さま「武蔵野陵」参拝の様子愛子さまは午前10時半ごろ、「武蔵野陵」と香淳皇后が埋葬されている「武蔵野東陵」を参拝し、来週ラオスを訪問することを報告されました。愛子さまの公式な外国訪問は初めてで、小児病院や不発弾の被害について発信する施設を視察されます。愛子さまは訪問に向け地雷