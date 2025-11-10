陸上自衛隊航空学校（三重県伊勢市）は10日、青森駐屯地（青森市）所属時に、複数の部下に「殺す」「ばか」と暴言を吐いたなどとして、1等陸佐＝50代＝を停職5日の懲戒処分にした。1佐は「深く反省している」と話しているという。航空学校のある明野駐屯地によると、1佐は昨年3月ごろ〜今年1月ごろ、前任地の青森駐屯地で、第9師団の部下7人に「殺す」「ばか」などと暴言を吐いたり、バインダーを机にたたきつけたりするなどし