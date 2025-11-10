三井住友カードは11月7日、公共交通機関でクレジットカードなどのタッチ決済で乗車できるソリューション「stera transit」の関西圏における現状を紹介する説明会を開催した。大阪・関西万博を契機に、関西圏での各社の導入が進んでから1年が経ち、タッチ決済乗車が拡大している現状が明らかにされた。交通機関でクレジットカードなどのタッチ決済での乗車が広がっている○タッチ決済乗車を実現するstera transitstera transitは、