サッカーJ3の松本山雅FCは9日アウェーで高知と対戦。8試合ぶりの勝利をあげJ3残留を決めました。ここまで6連敗で7戦勝ちがない松本山雅FC。勝てば互いにJ3残留が決まる一戦。試合を動かしたのは山雅でした。前半の20分。馬渡からのボールを安永。さらにゴール前で林が合わせて先制します。得点後に追いつかれる場面が多くなっている山雅でしたが集中力を高く保ちながらこの1点を守り切り8試合ぶりの勝利を