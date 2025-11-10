きのう投開票された茨城県の神栖市長選で、現職と新人が同じ得票数で並び、公職選挙法に基づくくじ引きの結果、新人の木内敏之氏の当選が決まりました。茨城県の神栖市長選は、現職の石田進氏（67）の任期満了に伴うもので、きのう投開票が行われました。開票の結果、▼3選を目指した石田氏と、▼新人の木内敏之氏（64）が、ともに得票数1万6724票で並んだため、公職選挙法に基づき、くじ引きが行われました。選挙管理委員会により