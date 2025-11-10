俳優渡辺謙（66）が、9日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。孫との触れ合いや、長女で女優の杏（39）、長男の俳優渡辺大（41）について話した。番組による夫人へのアンケートの答えを、MCの井桁弘恵（28）が読んだ。「ご両親が教師だったこともあるのか、孫ちゃんたちの宿題を見てあげているとき、教え方が上手だな、と。教師のDNAは（長女の）杏さんも（長男の俳優）大さんも共通している気がします