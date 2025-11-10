三条市に新たなにぎわいの拠点・「そよら三条須頃」が誕生し、オープン初日から多くの人が買い物を楽しみました。「そよら三条須頃」はイオンリテールが展開する都市型ショッピングセンターで県内では初出店となります。「通う・集う・つながる場」をコンセプトにしていて、食品売り場に加えフードホールや調剤薬局などを備えています。オープン初日には開店前から多くの人が訪れ、買い物を楽