2度も捨てられて、震えてしまうほどの悲しみに包まれていた2頭のわんちゃん。保護され、優しい人たちと出会ってからは、まるで別犬のような姿を見せてくれるようになったと反響を呼んでいます。この光景には、「保護した時とは別のわんちゃんみたい！」「今度こそ幸せになれるように願っています」と温かい声が寄せられ、2万再生を突破することとなりました。 【動画：『飼い主に2度捨てられた2頭の犬』保護後、大切にお世話した