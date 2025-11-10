占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）見えるものから、見えないものへ。転換期へ。所有欲が高まって、「買っちゃえ」スイッチが入るでしょう。今週の物欲は、これからのあなたを形作る要素をそろえる作業なので、変に抑えなくても大丈夫。必要な物はこの機にそろえるつもりでいましょう。そして、その後に、ふ