エイチ・アイ・エス（HIS）は、「Peach祭り」を11月7日午後6時から17日まで開催する。ピーチ・アビエーションを利用する大阪/関西発の国内・海外ツアーが対象となる。出発期間は11月10日から2026年3月26日までで、商品により異なる。一例は、ソウル3日間が12,800円から、高雄2日間が19,800円から、札幌・沖縄3日間が21,800円から、香港3日間が22,800円から、上海3日間と石垣島4日間が27,800円から、台北3日間が32,800円から、バン