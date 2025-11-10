占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）おおらかに、なんでもありでいく。大きな揺さぶりがかかりそう。自分ってなんだろう？ 生きるってどういう意味？と、哲学ルートにハマりこむかも。それだけ、大きな人生の岐路に立っているということ。この先どう生きていくのか、道を見極めるタームに入っています