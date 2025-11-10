占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）脱・ないものねだり。幸せ名人に大変身！ジレンマを抱えそう。ずっと休みたい、ゆっくりしたいと望んでいたのに、いざ、余裕ができると、「もう一線ではない」などとネガティブループにハマってしまいそう。社交も、誰からも連絡がないと孤独に打ちのめされるのに、誘