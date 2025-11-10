明治安田Ｊ２リーグ、モンテディオ山形はきのう（９日）ホームで今治と対戦し、２対１で勝利しました。 モンテディオは今シーズンのＪ１昇格の可能性がなくなりましたがサポーターのためにも一つでも順位を上げていきたいところです。 試合は前半１１分、國分のパスがゴール前の寺山に繋がり、最後は西村が右足でシュート。 これが決まりモンテディオが先制します。 その後、同点と