元乃木坂46の清宮レイ（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「マシットスター」に所属することを発表した。清宮は「この度、株式会社マシットスターに所属となりました」と報告。「信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います」と感謝。「精進して参ります」と意気込んだ。清宮は2024年7月15日に阪口珠美と卒業セレモニーを開き、18年から約5年半に及ぶ乃木坂46の4期生と