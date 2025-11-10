電子マネーをめぐる詐欺事件で、犯行グループのマネー・ロンダリングに関与したとして、組織犯罪処罰法違反の罪に問われていた会社社長の男（４３）に、大阪地裁は懲役３年の実刑判決を言い渡しました。従業員の男性（３７）も、共犯関係にあったとして同罪で起訴されていましたが、大阪地裁は「犯罪収益であるという認識があったとは認められない」として無罪を言い渡しました。判決によると、今西利行被告（４３）は２０２