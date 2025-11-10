配信サービス『DOWNTOWN＋』公式Xが、10日までに更新。新たな配信コンテンツとして、松本人志局長verの『探偵！ナイトスクープ』が配信されることが発表となった。【画像】『ナイトスクープ』も！『DOWNTOWN＋』今週の配信スケジュールXでは「◆月：アーカイブ作品更新探偵！ナイトスクープ (松本人志局長ver)VISUALBUM Vol.バナナ「親切」水・金：オリジナル作品更新漫才インター ナショナル7:3トークノスタル10