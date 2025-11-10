地方競馬全国協会は10日、2026年のダートグレード競走（JRA・地方）について格付けが承認され、競走の日程などが決まったと発表した。61競走（G→16、Jpn→45）が実施される予定。Jpn1・G1の日程などについては、以下の通り。第43回G1フェブラリーステークス（1600メートル、2月22日、JRA東京）第75回Jpn1川崎記念（2100メートル、4月8日、川崎）第71回Jpn1羽田盃（1800メートル、4月29日、大井）第38回Jpn1かしわ記念（1600メ