アニメ『機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ』の特別編集版『ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』、新作短編『幕間の楔』の新たな場面カットや入場者特典が発表された。【画像】配布される特典カード＆冊子！公開された『鉄血のオルフェンズ』新場面カット上映から2週目がスタートした本作で、本編上映前に流れる新たな「週替わり特典映像」の出演キャラクター、そして、この映像用にキャラクターデザイン・千葉道徳が描き