占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）停滞ムード。水面下で仕掛けて。流れが止まりそう。指示待ち、決定待ちで、ヤキモキするかもしれません。でも、ぼんやりと過ごすのは、もったいない。この先に向けて、いろいろ進めておくのが正解。今のうちに、年末の準備をする、大掃除に取り掛かるなど、どんどん巻