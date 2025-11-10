中国の薛剣駐大阪総領事＝3月、大阪市西区木原稔官房長官は10日の記者会見で、高市早苗首相の台湾有事を巡る7日の国会答弁に対し、中国の薛剣駐大阪総領事が自身のX（旧ツイッター）で「汚い首は斬ってやる」などと投稿したとして、中国側に強く抗議したと明らかにした。政府関係者によると、薛氏は8日、Xで首相答弁に関する記事を引用し「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない。覚悟が