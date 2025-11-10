三菱重工マラソン部のメンバーと市民が一緒に走るイベントが8日、長崎市で開かれました。 イベントには、県の内外の小学生など約400人が参加。 三菱重工マラソン部の近藤 亮太選手らが伴走しました。 （参加者） 「前の自己ベストが8分44秒くらいだったが、20秒くらい更新できてよかった。(実業団選手がいることで)楽に感じていい走りができた」 （近藤 亮太選手） 「自分の中学時代や、陸上を始