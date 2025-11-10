サッカー日本協会（ＪＦＡ）とアディダスによる「サッカー日本代表２０２６」共同発表記者会見が１０日、都内で開催され、日本代表ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝らが新ユニホーム姿をお披露目した。ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）とともに２０２６年Ｗ杯で着用するユニホームで登場。事前にコンセプトである「水平線」を伝えられ、デザインを予想していたという久保は「僕が書い