無理なダイエットが影響したのだろうか。歌手ヒョナがステージ上で失神し、その瞬間を捉えた映像がネット上で拡散され、大きな関心を集めている。【画像】ヒョナ、ステージ上で失神ヒョナは11月9日、マカオで開催された「WATERBOMB MACAO 2025」に出演し、『Bubble Pop!』のパフォーマンス中に突然意識を失い倒れた。スタッフに支えられ、すぐさまステージ袖へと運ばれる様子が映像に残されている。公演直後、ヒョナはSNSで「本当