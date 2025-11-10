俳優渡辺謙（66）が、9日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。後輩俳優に素顔の一端を明かされた。親交のある俳優妻夫木聡（44）がVTRのインタビューで登場。渡辺と食事をした際のエピソードを話した。「ご飯食べたいです、って言ったら、『じゃあ、うちにとまりに来いよ』って言われて。もう（食事を）飛び越えちゃうんですよね」。そして「ランチを食べよう、ってなって。じゃあどこに行きますか、と