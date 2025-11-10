俳優渡辺謙（66）が、9日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。夫人の証言で素顔が明かされた。渡辺の夫人がインタビューに応じたのは初めてという。アンケートの答えをMCの井桁弘恵（28）が読んだ。「『有吉の壁』などお笑い番組が好きです。新幹線に乗ると、関ケ原を越えたら関西弁になるらしく、楽しそうに関西弁をしゃべっている時がかわいいです」と普段の様子が語られた。お笑い好きについて渡辺