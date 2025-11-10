スズキ新型「キャリイ」初公開！2025年11月10日、スズキは軽トラック「キャリイ」および「スーパーキャリイ」のマイナーチェンジモデルについて、公式サイトにて発表しました。スズキ新型「キャリイ」初公開！今回の一部仕様変更では、フロントマスクのデザインを大幅に変更しイメージを刷新するとともに、インテリアについてもデザインや使い勝手を一新。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「キャリイ」です！（11枚）