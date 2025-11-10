朝は青空が広がっていた関東地方は昼ごろから急激に雨雲が発達しています。午後は東京都心を含め広い範囲でにわか雨や雷雨の可能性があります。局地的に雨脚が強まり、道路に水たまりができ、天気が荒れるかもしれません。天気の急変にご注意ください。東京都心に活発な雨雲11月10日(月)正午現在、東京都内に活発な雨雲が発生しています。上空の寒気の影響で、関東地方は所々で雨雲が発生し、雨が強まっています。正午現在、東京都