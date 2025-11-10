東海地方は、この先2週間は晴れる日が多く、広く雨が降ることはなさそうです。17日(月)から18日(火)は、強い寒気の流れ込みが予想され、ぐっと寒くなるでしょう。岐阜県では、今シーズン初めて本格的な雪となる所があるため、車の冬用装備は、早めに済ませるようにしましょう。今日10日は風が強く吹く岐阜県は強い雨に注意今日10日、雨を降らせた前線や低気圧は東へ離れ、日本付近は西高東低の気圧配置となっています。また、上